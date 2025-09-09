“99のセクハラ”などが認定され、去年辞職した岐阜県岐南町の小島前町長が町議会議員選挙に2位で当選し、8日、取材に応じました。◇「当選証書、小島英雄さま。おめでとうございます」8日、岐阜県の岐南町議会議員選挙の当選証書を受け取ったのは、小島英雄前町長（75）。──セクハラ問題を受けても2位だった。岐阜・岐南町小島英雄前町長（75）「その思いは住民は僕を信用してくれた。その話はこれ以上しないでくださ