プロ野球パ・リーグは8日、1試合が行われました。8月10日の一戦が雨天中止となった影響で、追加試合として開催された3位オリックスと6位ロッテの試合。この日は初回にオリックス・頓宮裕真選手がタイムリーを放ち、先制に成功します。しかしオリックスの先発・エスピノーザ投手が初回に乱調。上田希由翔選手の2点タイムリーと安田尚憲選手の犠牲フライを浴び、即座に逆転を許しました。7回には2番手・片山楽生投手が西川史礁選手の