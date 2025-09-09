米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.491（-0.019） 米10年債4.042（-0.033） 米30年債4.692（-0.067） 期待インフレ率2.357（-0.017） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは下げが続いた。市場はＦＲＢの９月ＦＯＭＣを前に今週発表のインフレ指標に注目している。先週金曜日の米雇用統計の弱さを受けて、利下げ期待が高まった一方、インフレは高水