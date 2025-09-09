NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.26（+0.39+0.63%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国が１０月から日量１６６万バレル規模の自主減産の解消を始めることで合意したものの、毎月の生産枠の引き上げ幅が日量１３万７０００バレルと、８月や９月の日量５４万７０００バレルと比較すると限定的であることが週明けの相場を押し上げた。ただ、サウジアラビアが１０月の公式販売価格（ＯＳＰ）を全ての