元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が９日までにＳＮＳを更新し、ハリー・ポッターの衣装姿を披露した。自身のインスタグラムで「ヒッポグリフとお散歩したり、ドラゴンに会ったり、魔法界は刺激的で楽しいものです」とつづり、ハリー・ポッターの衣装を着たショップ内での姿を公開した。この投稿に「見てるだけでワクワクします」「没入感が半端ないっす」「松井玲奈ちゃん可愛い」「とっても素敵です」などのコメントが寄せられ