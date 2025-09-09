「ムーランドロンシャン賞・仏Ｇ１」（７日、パリロンシャン）日本からはジャックルマロワ賞で５着に健闘したゴートゥファーストが参戦。道中は中団外めで折り合い良く進めていたが、直線で伸びを欠きズルズルと後退。１１着でフィニッシュした。手綱を取ったギュイヨンは「道中はリラックスして走ることができて、馬場も問題なくこなしていましたが、直線では思ったほど脚が残っていませんでした」と振り返った。新谷師はコ