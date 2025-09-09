9月13日（土）に最終回が放送されるドラマ『リベンジ・スパイ』。その放送をひかえ、大橋和也、渋谷凪咲が無事にクランクアップを迎えた。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！スタッフから「以上のシーンを持ちまして菅原優我役、大橋和也さんオールアップです！」という声がかかると、大橋はガッツポーズでメンバーカラーであるグリーンの大きな花束を受け取った。座長として笑顔を絶やすことなく現場を鼓舞し続けた大橋は