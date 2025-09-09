全国東宝系にて公開中の『8番出口』がロケットスタートを切っている。本記事ではその人気の秘密に迫る（C）2025 映画「8番出口」製作委員会【画像6枚】異例ヒットのホラー映画『8番出口』。緊張感に満ちた本作の雰囲気はこんな感じ！脱出ホラー系の同名インディーゲームを原作にする『8番出口』が、ホラー映画として異例のヒットになっている。公開3日間で2025年の実写映画No.1興収を記録し（9.5億円）、2週目で早くも累計20億円を