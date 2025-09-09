【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが“初のダークヒーロー”を演じるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が9月29日からABEMAにて無料配信される。 このたび、本作の本予告映像＆本ポスタービジュアルが公開。さらに、本作を彩るメインキャストとして奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬（「徳」は、旧字体が正式表記）、山口紗弥加が出演することが明らかとなった。