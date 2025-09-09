10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。波多野玄一役の主演・及川光博、玄一の恋のお相手・作田索役の手越祐也、ヒロイン・トーヨコ中学生 楠ほたる役の白鳥玉季に続き、新たに3人のキャストが決定！ほたるの母親・楠ともえ役は麻生久美子。愛娘を置いて訳あって逃亡中の謎多き母親役を演じる。ともえの元夫・市ヶ谷仁役は光石研。ほたるが9歳の時に離婚し、現