9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比320円高の4万3980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては336.19円高。出来高は9095枚だった。 TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.80ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43980+3209095 日経225mi