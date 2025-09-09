2025年9月8日、韓国・YTNによると、韓国の外交部や法務部などは同日、今月29日から3人以上の中国人団体観光客にビザなしで最大15日間の滞在を認めるとの内容を盛り込んだ実施計画を発表した。3人以上の中国人団体観光客は今月29日から来年6月まで、15日以内ならビザなしで韓国を観光できる。韓国の出入国管理当局は、旅行会社から提出を受けた団体観光客の名簿を事前に確認し、入国制限対象者や不法滞在歴のある人が含まれていない