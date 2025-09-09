人間という生き物は長い期間、同じ環境に身を置くと“慣れ”が生じるもの。どれだけ周りに恵まれていたとしても、そのありがたみが徐々に薄れてくる。凡人の私には想像するにとどまるが、トップ層のどんな人だってきっとそう。しかし、その熱い思いを揺り戻したジョッキーがいる。富田暁騎手（２８）＝栗東・フリー＝だ。中堅という立ち位置に片足を突っ込み始めた２８歳は、アメリカ遠征というかけがえのない経験を胸に歩みを進