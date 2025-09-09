「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）オークスを驚がくのパフォーマンスで制したカムニャックが牝馬２冠を目指し、満を持してトライアルに登場する。２歳夏の中京で新馬戦を快勝するも、その後はアルテミスＳ６着→エルフィンＳ４着と思わぬ連敗。だが、間隔をあけて立て直されたフローラＳを制すと、厩舎力と馬の底力を証明する形で大一番の樫も射止めた。「フローラＳでアルテミスＳ当時に崩していた馬体のバランスは修正