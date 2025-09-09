元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が体調不良により、9日の仕事を休むことを自身のインスタグラムのストーリーズで伝えた。山本は8日に自身のインスタのストーリーズで「体調を崩してしまい明日のお仕事、お休みさせていただきます」と投稿した。現在の体調については「病院に行き今日1日寝たらだいぶ良くなったのですが大事をとって明日もお休みさせていただきます」と無事に回復しているとした。また「寒暖差も