エースがチームをよみがえらせる。日本ハム・伊藤大海投手（28）が、9日の首位・ソフトバンク戦（エスコン）に先発する。リバン・モイネロ投手（29）とは今季6度目のマッチアップ。前カードのオリックス戦で3連敗を喫し、4ゲーム差で追う厳しい状況だが、リーグトップ13勝の右腕の力で、逆転優勝へ望みをつなぐ。敵地で痛恨の3連敗を喫した。逆転優勝へ険しい道のりとなっている中で、この直接対決がシーズンの行方を本当に左