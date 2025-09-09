釣果でも野球でも負けない――。ソフトバンク・モイネロが、9日の日本ハム戦で同じ釣り好きの伊藤との今季6度目の投げ合いに臨む。「いい人ですし、野球の時は毎回、終盤でも力を出す。ガッツのあるいい投手」とリーグトップ13勝を挙げている相手エースをリスペクトしている。マッチアップは8月24日以来。チームは0―1で敗れたが、モイネロは8回を5安打無失点に抑えた。過去5度の投げ合いは3勝0敗。今季の日本ハム戦は7試合に