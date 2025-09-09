「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）皐月賞馬ミュージアムマイルが秋の始動戦を迎える。デビュー当初から奥の深いパフォーマンスを見せていた素質馬。ただ、朝日杯ＦＳ２着→弥生賞ディープ記念４着とタイトルには手が届かず悔しい思いをしていた。そんななか迎えたクラシック第１冠。単勝１・５倍という圧倒的人気の２歳王者クロワデュノールが立ちはだかるなか、“マジックマン”モレイラの手綱がさえ渡る。中団追