【ニューヨーク＝小林泰裕】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１１４・０９ドル高の４万５５１４・９５ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待から２営業日ぶりに値上がりした。ＩＴ大手ＩＢＭや小売り大手ウォルマートなどの銘柄が買われた。ただ、米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）など重要な物価指標の発表が週内に予定されており、様子見ムードもあって上値は重かった