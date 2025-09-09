10月1日からスタートするフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※初回30分拡大)に、小林薫、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、秋元才加、佐藤大空が出演する。(上段左から)市原隼人、小林薫(下段左から)アンミカ、戸塚純貴、佐藤大空、秋元才加このドラマは、経済の安定成長期からバブル経済期への移行期にあたる1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。主演の菅田のほか、二階