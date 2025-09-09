タレントの勝俣州和が、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。勝俣州和＝テレビ朝日提供今年3月に60歳になった勝俣。芸能界の錚々たる人達から計12回も還暦祝いをしてもらったそうで、中でもうれしかったのは、「CHA-CHA」の元メンバーからの祝福だという。23歳のときにアイドルグループでデビューした時から仲が良く、グループ再結成ができるのではと盛り上がったと明かす。