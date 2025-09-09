石破茂首相が総裁辞任を表明したことで事実上の総裁選がスタートしている。８日、自民党が次期総裁選を党員・党友の投票も行うフルスペックで行う方向で調整していると明らかになった。９月２２日告示、１０月４日投開票という日程も浮上。今から約１か月の間、メディアジャックとなるかと思いきや、同じ顔ぶれに停滞感が漂う。さっそく出馬の意思を表明したのが茂木敏充元幹事長だ。記者団に「総裁選に出馬する思いを固めた」