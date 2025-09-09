仰天起用だ。参政党は８日、ボードメンバー兼政調会長補佐に元衆院議員の豊田真由子氏（５０）が就任すると発表した。「このハゲーーッ！」で日本中を騒がせた豊田氏がなにかと話題の参政党への合流で、国政復帰が目前となってきた。豊田氏は自民党の衆院議員だった２０１７年に「このハゲーーッ！違うだろ！」と秘書への暴言、暴行が週刊誌で報じられ、衆院選では無所属で出馬するも落選。その後、ネット番組などのコメンテ