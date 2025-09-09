東京女子プロレス秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥＰＲＩＮＣＥＳＳＶI」（２０日、大田区総合体育館）で、荒井優希（２７）が松本浩代（３９）と組んで、凍雅（２２）、風城ハル（１７）組と激突する。大一番へ向けて、荒井が熱い思いを激白。ドラマ「豆腐プロレス」（テレビ朝日系）出演時に指導を受けた?恩師?との初タッグを前にして秘める胸中とは…。今年３月にアイドルグループ「ＳＫＥ４８」を卒業した荒井は２０