累計発行部数1億部突破の『金田一少年の事件簿』原作者による最新ミステリーコミック『恋愛輪廻―心想探偵・沢木竜助』。9月9日（火）よりピッコマにて独占先行配信されることを記念して、1話＆2話を無料公開する！【内容紹介】真相は“依頼者の心の深層”にあり！物語の主人公は、「退行催眠」を駆使して、依頼者の心を探り、真実に迫る“心想探偵”沢木竜助。イケメンだけど“ちょっと天然”な沢木をサポートする助手・真行寺薫