「大学出てこんなこともわかんないの？」――嫌味ばかり言う上司はいつの時代にもいるものだ。福島県に住む田中さん（仮名、50代女性）は20代の頃、陰湿で理不尽な上司の下で働いていた。まだ新人だったこともあり、上司に意見するだけでも大変だったが、毅然と言い返したことがあるという。「当時の部長に何を提案しても、説明もアドバイスも無く『ダメ』と押し返されるので、頭にきて『だったらお前がやれ』と書類を部長の机にバ