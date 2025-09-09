及川光博が主演し、手越祐也が共演する10月12日スタートのドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に、麻生久美子、光石研、坂井真紀の出演が決定。ヒロインの“トーヨコ中学生”ほたる（白鳥玉季）を取り巻くキャラクターを演じる。【写真】麻生久美子＆光石研が両親役！白鳥玉季も映るビジュアル本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求め