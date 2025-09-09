【コロンバス（米オハイオ州）７日＝金川誉】日本代表は９日の親善試合・米国戦（日本時間１０日）に備え、メキシコ戦（同７日・０△０）が行われた米オークランドからコロンバスへチャーター機で移動した。直線距離３３７４キロの移動で生じる時差は３時間。過去Ｗ杯で時差が生じる連戦では未勝利（１分け２敗）の代表にとっては、２０２６年北中米Ｗ杯までに解消したい課題だ。森保一監督（５７）は、メキシコ戦から大幅にメン