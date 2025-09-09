９日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する日本ハムの伊藤大海投手（２８）が８日、闘志むき出しの投球で必勝を誓った。首位・ソフトバンクと４ゲーム差で迎える直接対決へ「絶対勝たなきゃいけない。勝つ勝たないで大きく変わる一日になる」と力を込めた。チームはソフトバンクに３連勝した８月２４日の後に、３勝７敗１分けと一気にペースダウンした。「ホークスと比べると何かが圧倒的に足りていない。どこか優しくて、死