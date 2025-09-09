兵庫県の斎藤元彦知事（４７）は８日、プロ野球・阪神タイガースが日本シリーズ終了後に行う優勝パレードを、兵庫県内で開催することに改めて慎重な姿勢を示した。この日、「警備費用、物価高騰の状況を踏まえ慎重に考えたい。お祝いの仕方はそれぞれ、さまざまあると思う」と記者団に述べ、県スポーツ賞特別賞の授与を検討するとした。ホーム球場である甲子園があり、阪神にとってはお膝元。両リーグ史上最速優勝を決めた阪神