◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）牡牝の３冠最終戦へ向けたトライアルで、春のクラシックホース２頭が始動の時を迎える。第４３回ローズＳ・Ｇ２（１４日、阪神＝３着まで秋華賞優先出走権）は、樫の女王カムニャックが登場。 受けて立つ。オークス馬カムニャックが２冠を狙う秋華賞を見据え、ここから始動する。栗東で約１か月乗り込み、４日には栗東・ＣＷコースで６ハロン７８秒８