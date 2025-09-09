取材班が向かったのは、長野県内で最大の湖・諏訪湖。そこに広がっていたのは…大量の“水草”だ。なぜか、湖面いっぱいに生い茂った水草。この“藻の大増殖”による影響が、観光やボート競技にまで広がる異常事態が起きていた。ボート競技の2レーンを藻が埋め尽くす諏訪湖で盛んな「ボート競技」に携わる人たちも困惑していた。ボート選手：（オールが）戻らなくて、このままの状態でこういうふうに体が引っかかっちゃう。下諏訪