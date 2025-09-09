「涼しい家」は「暑い家」と何が違うのでしょうか。3つの要因を紐解きます（画像：さくら事務所）【写真を見る】断熱材に隙間！？ 断熱材は隙間なく敷き詰められてこそ効果を発揮するが･･･気象庁によれば、9月も残暑が長引き、本格的な秋はなかなか到来しないという予報になっている。東京都では6〜8月における熱中症による救急搬送者が8000人を超え、過去最多を更新。消防庁によると、熱中症の発生場所は「住居」が最も多く、実に