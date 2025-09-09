巨人・桑田真澄２軍監督（５７）がファームの現状を伝えるコラム「桑田の眼」。第５回は７２勝３５敗２分けでイースタン首位を走るチームに、２軍でリハビリをこなした吉川、岡本ら主力選手が若手に与えたメリットを解説。「勝利と育成」を両立しながら、残り試合を戦い抜く考えを示した。＊＊＊プロ野球の２軍では、年間１４１試合が組まれていて、１軍と同じように長丁場の戦いが続いています。１軍と違うのは、２軍は