三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第83回は、「模擬試験の結果に一喜一憂すること」について考える。「落ち込み」を打開するには？初めて東大模試を受けた早瀬菜緒は、あまりの難しさに自信をなくし、帰り道に「東大受験やめたほうがいいんじゃないかな」と落ち込むのだった。個人的に思っていることだが、