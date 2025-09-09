フランスの下院にあたる国民議会で内閣の信任投票が行われ、野党の反対多数で不信任となりました。フランスの内閣は2年連続で崩壊することになります。フランスで内政を担うバイル首相は、深刻化する財政赤字の改善策として、年金支給額の実質減額や祝日の一部廃止など、7兆6000億円規模の歳出削減を盛り込んだ来年度予算案を打ち出していました。これに野党が反発したことから、バイル首相は8日、臨時の国民議会を開いて内閣の信