プラダ ビューティから、手肌・爪・キューティクルを同時にケアする新感覚ハンドクリーム「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム」が登場♡高保湿のシアバター3やナイアシンアミド4、イリス根エキス5、ビオチン6を配合し、さらっとしたテクスチャーで長時間*2うるおいをキープ。美しいパッケージはプラダトライアングルをあしらい、手元のアクセサリーとしても