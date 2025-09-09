ロピアを運営するOICグループとホームセンタームサシを運営するアークランドは8日、ロピア マルダイ新潟店を9月18日にオープンすると発表しました。新潟県内2店舗目となります。 OICグループなどによりますと、「ロピア マルダイ新潟店」は総面積約1960平方メートルの売り場を構え、青果・精肉・鮮魚・惣菜・食品の5部門で商品を提供。チーフが厳選した商品やロピアのプライベ&#