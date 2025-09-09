金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は続伸し、取引の中心となる12月渡しが前週末比24.10ドル高の1オンス＝3677.40ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を2営業日連続で更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）が来週の会合で利下げを決めるとの観測が強まっていることで、金利が付かない金への資金流入が続いた。