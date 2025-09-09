巨人・田中将大投手（３６）が８日、日米通算２００勝をかけて先発する１５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）への覚悟を口にした。Ｇ球場でブルペン入りし、１週間後の出番を見据えてインターバルを入れながら実戦を想定し６６球。「しっかり勝負する状態にはなっていると思います」と１軍返り咲きに燃えた。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で４か月半ぶりに２勝目を挙げるも、同２８日の広島戦（マツダ）で２回５失点し一度登録を外れた