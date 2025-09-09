女優の宮沢エマが９日までに自身のＳＮＳを更新。メガネ姿を公開した。インスタグラムで「とっっても遅くなってしまいましたが『初恋ＤＯＧｓ』最終回を無事に迎えました」と書き始め、続けて「まずスタッフの皆様暑い中での撮影本当にお疲れ様でした。そして体いっぱいにお芝居してくれた動物たちも！果耶ちゃんとスイーツビュッフェを物色しながらお喋りする時間が楽しかったな」と記した。最後に「とりあえず私は今日もアイ