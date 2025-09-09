【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は、米国戦（９日＝日本時間１０日）に向け会場のロウアー・コムフィールドで前日会見を行い、森保一監督が出席した。０―０と引き分けたメキシコ戦（６日）から、約３０００キロの移動を経て時差３時間、中２日で挑むＦＩＦＡランキング１５位の米国戦。メキシコ戦のメンバーから「大幅に変更する、ということは考えていきたい」と話した。さらに森保監督は「経験値の低い