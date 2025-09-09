【モデルプレス＝2025/09/09】俳優の及川光博が主演を務める10月12日スタートの日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）より、追加キャスト3人が解禁された。【写真】麻生久美子＆塩野瑛久が密着◆麻生久美子・光石研・坂井真紀「ぼくたちん家」出演決定主演・及川と、恋の相手役・手越祐也、ヒロイン・白鳥玉季を迎えた本作をさらに盛り上げる豪華俳優陣が集結。今回、トーヨコ中学生・ほたる（白鳥）