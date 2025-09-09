NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3677.40（+24.10+0.66%） 金１２月限は続伸。時間外取引は、利食い売りが出たが、米雇用者数の年次改定で下方修正が見込まれるなか、押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しなどを受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS