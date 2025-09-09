◇国際親善試合日本―米国（2025年9月9日米オハイオ州コロンバス）板倉は軽傷！メキシコ戦で負傷交代も「長期離脱になるようなケガではない」国際親善試合日本―米国（2025年9月9日米オハイオ州コロンバス）サッカーの日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国と親善試合を行う。森保一監督（57）が8日に試合会場で公式会見に臨み、0―0で引き分けた6日（同7日）のメキシコ戦で右足首を負傷