10月12日より放送がスタートする及川光博主演の日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』の追加キャストとして、麻生久美子、光石研、坂井真紀の出演が発表された。 参考：及川光博はなぜ20年もの間連ドラ主演を演じてこなかったのか稀代の性格俳優としての魅力 本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルスト