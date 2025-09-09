◎昨季限りで現役を引退し、ロッテ球団の営業職に就いた「アジャ」こと井上晴哉さんに近況を尋ねると、おなかをさすりながら「ようやく“一人前”になりましたよ。仕事も…食事もね」とニヤリ。さすが営業マン、トークも磨かれています。◎オリックス・宮城は、ドジャース・山本があと1死でノーヒットノーランを逃したことに「本人も悔しいと思うし、僕も悔しい」。練習後にテレビで最終回を見届けたそうです。