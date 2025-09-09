9日の楽天戦に先発する西武の今井が球団では92年郭泰源以来となる3試合連続完封を狙う。前回2日の楽天戦は2安打に抑える快投。2週連続での対戦に「前回で相手打者のリアクションを見ていたらある程度いけそうな感覚はある」と自信を見せた。3年連続2桁到達の10勝目も懸かり「とにかくチームが勝てるように」と力を込めた。