7月末ヤクルトに新加入した青柳が、次回登板は1軍となることが決まった。7日のイースタン・リーグのロッテ戦では先発して5回1安打無失点と好投。14日からの広島2連戦での先発が有力視され、1軍の先発投手練習に参加した。待望のデビュー戦に向けて「楽しみ。勝ちにこだわりたい」と意気込んだ。昨季まで在籍した阪神がリーグ優勝。「ヤクルトが来年優勝するためにはああいうチームに勝たないといけない。僕がそのピースに