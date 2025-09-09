セ・リーグは阪神が2位・巨人に17ゲームの大差をつけ、2リーグ制最速というぶっちぎりでリーグ優勝を決めた。交流戦でセが借金20と負け越した影響もあって、現状では阪神以外の5球団は全て勝率5割未満。1950年からの2リーグ制で初めて2位チームも借金で終える可能性がある。独走優勝時のクライマックスシリーズ（CS）の在り方はファンの間でも是非が分かれ、いずれもスポニチ本紙評論家の張本勲氏（85）と森繁和氏（70）が見解を